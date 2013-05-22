مسقط تبرم صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 2.1 بليون دولار

رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بصفقة سلاح منتظرة أعلن عنها مسؤولون اميركيون بقيمة تقدر بنحو 2.1 بليون دولار بين شركة رايثيون الاميركية لصناعة الاسلحة وسلطنة عمان لشراء نظام للدفاع الجوي.

وقال كيري خلال زيارته لعمان بعد ان التقى مع وزير الدفاع العماني بدر البوسعيدي "أردت ان أجيء هنا لاشكركم وأحتفل معكم بمبادرة رايثيون لنظام الدفاع الجوي الذي سينشر على الارض بقيمة 1.6 بليون دولار الذي ستستخدمه عمان"، مضيفاً: "نحن...ممتنون جدا لثقتكم في رايثيون".

ولفت مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميريكية إلى أنه من المنتظر ان تصل قيمة الاتفاق الى 2.1 بليون دولار، موضحاً أن "خطاب النوايا سيوقع قريبا لكنهم مازالوا يضعون اللمسات الاخيرة للتفاصيل التقنية".

وفي بيان مشترك في ختام زيارة كيري لعمان، أعلنت كل من واشنطن ومسقط أن المفاوضات مع رايثيون في مراحلها الاخيرة "ومن المتوقع التوصل الى اتفاق نهائي بعد الاتفاق على جوانب تقنية للنظام".

وبحث كيري مع قادة سلطنة عمان المجاورة لايران الصفقة، التي كان وزير الخارحية الأميركي نفسه أيدها بقوةعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

من جهته، قال البوسعيدي لدى استقباله كيري في مقر وزارة الدفاع في مسقط لاجراء محادثات بحضور مدير ريثيون كين غوردون "لقد بدانا المحادثات" حول نظام الصواريخ الدفاعي، مضيفاً: "نعتقد بانه افضل نظام والاكثر فعالية. والمحادثات جارية ووصلنا الى المرحلة التقنية لكننا نامل في الانتقال الى المباحثات النهائية وتوقيع العقد".

وأوضح "نحن بحاجة الى هذا النظام الدفاعي والامر يتعلق ايضا بالاستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي".

ومن المتوقع ان يلتقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ووزراء خارجية من 11 دولة تشكل نواة مؤتمر اصدقاء سورية الذين يحاولون وضع خطة لمؤتمر سلام ينهي النزاع الذي دخل عامه الثالث.

وينتقل كيري بعدها الى اسرائيل الخميس ورام الله الجمعة.

المصدر: الحياة اللندانية