مسئول صهيوني: أمامنا تحديات خطيرة غير مسبوقة

وصف ما يسمي بمسئول الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ايال ايزنبرغ، التحديات التي سيواجهها الإسرائيليون في المواجهات المقبلة بأنها "خطيرة وغير مسبوقة"، كما حصل لهم خلال حرب تموز/يوليو عام 2006 الذي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.

وأوضح ايزنبرغ خلال مشاركته تدريبات لجيش الحرب، إن "عهد حصر النزاعات المسلحة في جبهات القتال قد ولَّى إلى غير رجعة لتتداخل الجبهتان القتالية والداخلية معا، من اجل مواجهة المخاطر والتحديات المتوقعة خلال هذه المواجهات"، وأكد استعداد جيشه على الحدود الشمالية، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الأمر الأبرز في هذه الأيام يكمن في متابعة المشهد السوري، والتطورات الخطيرة والمتصاعدة".

وكان ايزنبرغ يتحدث في افتتاح مركز تدريب خاص أقامه جيش الحرب الصهيوني، في اقرب نقطة من الحدود الشمالية، لتدريب ضباط وجنود على اخطر السيناريوهات التي ستشملها التدريبات "نقطة تحول -7"، التي تنطلق الاثنين المقبل، وتتضمن التعرض لصواريخ كيماوية ومتطورة.