تتواصل لليوم الخامس على التوالي، ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻏﻼ‌ﻕ ﻣﻌﺒﺮ ﺭﻓﺢ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻼ‌ ﺍﻹ‌ﺗﺠﺎﻫﻴﻦ، الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً على عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري وسفر آخرين.

وكان المعبر قد أغلق يوم الجمعة الماضية، على إثر قضية اختطاف سبعة من الجنود المصريين على يد جماعات في سيناء.

وقد أوضح مركز حماية لحقوق الإنسان أن أكثر من 2400 فلسطيني من قطاع غزة ما زالوا عالقين على جانبي المعبر ينتظرون الإذن لهم بالتنقل عبر المعبر في كلا الاتجاهين.

وطالب المركز، السلطات المصرية بإعادة فتح معبر رفح فورًا أمام حركة المسافرين، وعدم إقحام المعبر في الشئون الداخلية لكلا الجانبين، باعتباره معبراً دولياً، داعياً لتوفير أماكن إقامة ورعاية للعالقين على المعبر، داعيًا في الوقت ذاته إلى إخضاع المعبر إلى شروط وأحكام القانون والتفاهمات.

وقد أكد غازى حمد وكيل وزارة الخارجية بحكومة غزة أن الاتصالات مستمرة مع الجانب المصري لإنهاء أزمة العالقين على جانبي معبر رفح البرى، مضيفاً أن آلاف العالقين يعانون ظروف غير إنسانية جراء إغلاق المعبر الذى لم يحدد حتى اللحظة موعد فتحه.

وأشار إلى أن حكومته تعمل على مدار الساعة لتأمين الظروف المعيشية للعالقين في الجانب المصري، ودعا لوقف ما وصفها بحملات" التحريض والأكاذيب" ضد قطاع غزة مشدداً على أن غزة حريصة على أمن مصر القومي واستقرارها.