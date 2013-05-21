مواجهة قبل زيارته للمنطقة..كيري يوبخ السفير « الإسرائيلي » بواشنطن

في ما وصفتها بأنها المواجهة الأولى بين الادارة الأمريكية واسرائيل حول البناء في المستوطنات، أفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بعث الأسبوع الفائت برسالة احتجاج شديدة اللهجة الى السفير الاسرائيلي في واشنطن، على خلفية نية "اسرائيل" شرعنة أربع بؤر استيطانية كانت قد أصدرت ضدها اوامر بالهدم سابقا.

الصحيفة نقلت عن مسؤول "إسرائيلي" كبير، رفض الكشف عن هويته قوله، انه بعد وصول تقارير لكيري حول نية "إسرائيل" شرعنة البؤر الاستيطانية المذكورة اتصل شخصيا بالسفير الاسرائيلي مايكل أورن، يوم الخميس الماضي، وطلب منه ايضاحات حول الموضوع، مؤكداً أمامه أن هذه الخطوة تمس بجهوده الرامية الى استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.