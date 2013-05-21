حالة الطقس: أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، معتدلاً الى حار نسبي، وصافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا'والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو غدا الأربعاء، حاراُ نسبياً مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس القريب، حاراً وجافاً مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة، حاراً وجافاً مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم السبت، حاراُ نسبياً إلى حار مع ظهور بعض الغيوم العالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.