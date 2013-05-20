تونس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية فى بلاغ أصدرته اليوم، الاثنين، وفاة مواطن تونسى عائد من دول الخليج جراء إصابته بفيروس كورونا، فى أول حالة تسجل فى البلد الواقع بشمال أفريقيا، بعد تسجيل عشرات الحالات حول العالم، معظمها فى السعودية.



وذكّرت الوزارة بالإجراءات المنصوح بها لتفادى انتشار هذا الفيروس، والتى قالت إنها "تتمثل أساسا فى الحذر عند ظهور أعراض النزلة لدى القادمين من بلدان الشرق الأوسط، وذلك بتفادى الاقتراب اللصيق منهم وحثهم على حمل كمامات وقائية وغسل اليدين باستمرار"، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت، أنّ السعودية أبلغت عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الشبيه بالسارس شرق المملكة، وقد تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس فى المنطقة الشرقية فى الدمام والإحساء، كما تم تسجيل حالات أخرى فى القصيم والرياض (وسط) وبيشة فى الجنوب الغربى.



وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى السعودية منذ سبتمبر من العام الماضى 31 حالة توفى منها 15 حالة، وإجمالا بلغ عدد الإصابات حول العالم 41، قادت 21 منها إلى الوفاة، وسجلت إصابات بفيروس كورونا فى قطر والإمارات والأردن وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى السعودية.