مصر: « الجراد » يعاود مهاجمة سيناء ويصل المناطق الزراعية جنوب رفح

هاجمت أسراب الجراد صباح اليوم، مناطق جنوب رفح الزراعية، وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع" إن أسراب الجراد الأصفر الزاحف على الأرض تنتشر اليوم بقرية نجع شيبانة والتجمعات السكنية المجاورة لها، وأنها بدأت في الوصول إلى المزارع وأشجار الزيتون والخوخ.

وأكد الأهالي، أنهم استغاثوا بفرق المكافحة والذين أكدوا أنهم في الطريق إليهم، مطالبين وزير الزراعة بالتدخل، مشيرين إلى أن الجراد الزاحف لا يترك وراءه عودا أخضر.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إن المهندسين المكلفين بقيادة فرق المكافحة باتوا يرفضون التحرك إلى تلك المناطق خشية تعرضهم للخطف والضغط عليهم، نتيجة حالة الانفلات الأمني بالمنطقة، مشيرا إلى أنه طالب الأهالي بحمايتهم.

وأضاف أن الجراد يتسلل من عند العلامة الدولية رقم 19 بأعداد كبيرة ونواجه مشكلة فى الوصول إلى تلك المنطقة، نظرا لكونها منطقة حدودية، موضحا: "لوتم السيطرة على تلك المنطقة ورش كل من يمر منها من جراد فلن يصل إلى بقية أنحاء سيناء".

وعلم "اليوم السابع" أن تعليمات أمنية صدرت إلى فرق المكافحة بعدم التواجد بالقرب من المنقطة الحدودية، نظرا لخطورة الأوضاع فى ظل ما تشهده سيناء من أجواء عمليات عسكرية تستهدف جماعات مسلحة خلال الساعات القادمة.