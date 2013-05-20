ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اليوم الذكرى الـ 24 لمجزرة عيون قارة

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:58 - 20 مايو 2013
مشاركة

توافق اليوم الذكرى الـ 24 لمجزرة عيون قارة التي ارتكبها مستوطن ضد عدد من العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وارتكبت المجزرة من قبل أحد الجنود بحق عمالنا الذين كانوا متوجهين إلى أماكن عملهم في تمام الساعة السادسة والربع صباحا، حيث توجه المنفذ إلى موقف العمال الفلسطينيين وطلب من السائق النزول من السيارة.

وتوجه بعدها إلى مجموعة من العمال الذين وصل عددهم تقريبا مائة عامل وطلب منهم الوقوف في ثلاثة طوابير وإبراز بطاقاتهم، وعندما تأكد من أنهم عمال عرب قام بإطلاق النار بإتجاههم بشكل عشوائي حتى سقط سبعة شهداء وعشرات الجرحى جميعهم من قطاع غزة.

وقام المنفذ بالهروب من مكان الحادث، لتقوم بعدها قوة من الشرطة الإسرائيلية وبدلا من ملاحقة المنفذ، بملاحقة العمال الموجودين في المكان وضربهم وإخراجهم من المكان.

والشهداء هم: عبد الرحيم محمد سالم بركة (23 عاما)، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما)، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة ( 22 عاما)، عمر حمدان أحمد دهليس (27 عاما)، زكريا محمد محمدان قديح ( 35 عاما)، ويونس منصور إبراهيم أبو دقة وجميعهم من خان يونس، إضافة إلى الشهيد زياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح.

متعلقات