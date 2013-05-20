توافق اليوم الذكرى الـ 24 لمجزرة عيون قارة التي ارتكبها مستوطن ضد عدد من العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وارتكبت المجزرة من قبل أحد الجنود بحق عمالنا الذين كانوا متوجهين إلى أماكن عملهم في تمام الساعة السادسة والربع صباحا، حيث توجه المنفذ إلى موقف العمال الفلسطينيين وطلب من السائق النزول من السيارة.

وتوجه بعدها إلى مجموعة من العمال الذين وصل عددهم تقريبا مائة عامل وطلب منهم الوقوف في ثلاثة طوابير وإبراز بطاقاتهم، وعندما تأكد من أنهم عمال عرب قام بإطلاق النار بإتجاههم بشكل عشوائي حتى سقط سبعة شهداء وعشرات الجرحى جميعهم من قطاع غزة.

وقام المنفذ بالهروب من مكان الحادث، لتقوم بعدها قوة من الشرطة الإسرائيلية وبدلا من ملاحقة المنفذ، بملاحقة العمال الموجودين في المكان وضربهم وإخراجهم من المكان.

والشهداء هم: عبد الرحيم محمد سالم بركة (23 عاما)، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما)، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة ( 22 عاما)، عمر حمدان أحمد دهليس (27 عاما)، زكريا محمد محمدان قديح ( 35 عاما)، ويونس منصور إبراهيم أبو دقة وجميعهم من خان يونس، إضافة إلى الشهيد زياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح.