1700 خطوة باليوم تقلل خطر الوفاة

أكد الأستاذ الدكتور الألماني إنغو فروبوزه أن مشي 1700 خطوة يوميًا، أي ما يعادل عشر دقائق على الأقل، يحد من خطر الوفاة بنسبة 12%، مشيرًا إلى إمكانية الحد من الخطر بنسبة تصل إلى 20% عند مشي ثلاثة آلاف خطوة يوميا.

ويستند فروبوزه بحديثه إلى نتائج دراسة حديثة أجراها المركز الصحي التابع للجامعة الرياضية بمدينة كولونيا الألمانية، موضحًا أنها أثبتت أن المواظبة على ممارسة أي نشاط بدني يوميًا تطيل من حياة الإنسان وترفع من جودة حياته بشكل عام.

وأرجع السبب الرئيسي لحالة عدم النشاط البدني السائدة إلى طبيعة العصر الحالي التي تفرض علينا الجلوس فترات طويلة، كما يحصل في السيارة أثناء التنقل أو في المكتب أثناء أوقات العمل، أو أمام التلفاز بالمنزل.

وأضاف فروبوزه أن الكثيرين قد تعلموا واكتسبوا أسلوب حياة غير صحي مما سيؤدي للإصابة بالأمراض مع مرور الوقت، وذلك نتيجة زيادة وسائل الراحة في عصرنا الحالي وقلة الوقت، وذلك بالرغم من أنه بإمكاننا جميعا إفادة أنفسنا بشكل كبير في ظل هذه الظروف من خلال مجهود بسيط فقط.

ويضرب مثالا على ذلك بأنه يمكن التخلص من سيطرة وسائل الراحة العصرية وإدراج بعض الأنشطة الحركية باليوم من خلال صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد الكهربائي، أو عن طريق استخدام الدراجة بدلا من السيارة.