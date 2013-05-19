القيادي المدلل: تحرير الأرض لا يكون إلا بالمقاومة والوحدة الفلسطينية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن تحرير الأرض المحتلة منذ عام 1948 وتطهير المقدسات من دنس المحتل الإسرائيلي لا تكون إلا من بالجهاد و المقاومة والوحدة، "فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وشدد القيادي المدلل خلال كلمة له في ندوة سياسية نظمتها حركة الجهاد الإسلامي إقليم شرق غزة في ذكرى النكبة الـ65 تحت عنوان "فلسطين إلى أين؟"، بمسجد السيد علي ، على أن إحياء المبادرة السعودية التي جاءت عام 2002 وأحياها العرب مجدداً في أمريكيا لهي نكبة جديدة تضاف إلى نكبات القضية الفلسطينية".

وتحدث القيادي المدلل، عن احتلال فلسطين منذ الانتداب البريطاني والانحياز الاستعماري البريطاني التام إلى اليهود مرورا بوعد بلفور المشئوم 1917م حتى يوم النكبة 15/5/1948 م ثم نكسة حزيران 1967 م واحتلال الصهاينة للقدس الشريف كما تحدث عن نكبة "أوسلو" متسائلاً ماذا حققت لنا المفاوضات منذ أسلو إلا مزيد من النكبات والدمار والانقسام!!".

ودعا القيادي المدلل إلى الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الإخوة في حركتي فتح وحماس ، قائلاً :"الانقسام فتح شهية الاحتلال لقتلنا واعتقالنا وتشريدنا ونهب الأرض وتهويد القدس".





















