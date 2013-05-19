اغلاق ميناء رفح مستمر.. وجنود مصريين يغلقون معبر العوجة

يواصل جنود أمن الموانئ اعتصامهم داخل ميناء رفح البري، حيث أغلقوا بوابات الدخول والخروج وأوصدوها بالجنازير والأقفال وقاموا بمنع حركة العبور من الجانبين مما فاقم من معاناة آلاف الفلسطينيين على جانبي المعبر .



وتضامن الجنود بمنفذ العوجة البري بوسط سيناء مع الجنود المعتصمين بميناء رفح البري، وأعلنوا اعتصامهم اليوم الأحد، ووقف العمل بالمنفذ وإغلاقه أمام الحركة التجارية بين مصر وإسرائيل طبقا لاتفاقية الكويز، مؤكدين استمرار الاعتصام وإغلاق المعبر لحين عودة زملائهم المختطفين.



وفشلت جميع الجهود من جانب المسئولين بمصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية ومديرية أمن شمال سيناء في إقناع الجنود بإنهاء الاعتصام وإعادة الافتتاح، ورفض الجنود أية محاولات للعمل قبل وصول زملائهم المختطفين.

