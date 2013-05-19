شقير: امتحانات التوجيهي وضعت بمظاريفها وتنتظر موعد الاختبارات

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة محمد شقير ، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأسبوع كان لهدف إتاحة الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم بالضفة الغربية بسبب الإضرابات المتكررة التي أوقفت العملية الدراسية لعدة أيام احتجاجاً على أوضاعهم وقلة رواتبهم.

وقال شقير في لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، :"إن امتحان الثانوية العامة سيبدأ في 15/6 وسينتهي بـ29/6 ، مبيناً أن عدد الطلبة بلغ حوالي 87 ألف طال وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 39 في غزة.

وأكد شقير ، أن امتحانات الثانوية العامة وضعت في مظاريف وتنتظر البدء بتقديم الامتحانات، مشيراً إلى أن الوزارة هيأت كافة الظروف المناسبة وتواصلت مع الشرطة ووزارة الصحة ليكونا قريبين من أبنائنا الطلبة.

وعن امتحان المزاولة قال وكيل وزارة التربية والتعليم، :"قدم للامتحان حوالي 19.500 خريج من مختلف الجامعات الفلسطينية بغزة وحصل على شهادة المزاولة حوالي 11.900خريج ، مشيراً إلى أن امتحان التوظيف سيبدأ في (1-2/6) في 23 تخصص.

ولفت شقير، إلى أن وزارته تحاول أن تسبق الزمن من أجل افتتاح مدارس جديدة في بداية العام القادم، متوقعاً بداية العام الدراسي الجديد 2013-2014 أن يبدأ بتاريخ 25/8 .

وبين شقير ، أن الإجازة الصيفية ستستغلها الوزارة لتطوير الكادر التعليمي ورفع مستواه حتى يستطيع أن يتنقل الكادر التعليمي من موقع لأخر أو من وظيفة لأخرى دون معوقات.













