الهباش يعطي شارة البدء لتوحيد الأذان في الخليل

التقى محافظ الخليل كامل حميد، اليوم السبت، وزير الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة رام الله، محمود الهباش، و اطلعه على الوضع العام في المحافظة وبحث معه عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية وخصوصا الحرم الابراهيمي.

وأعطى الهباش خلال اللقاء، شارة البدء الفوري لربط أذان مساجد الخليل كافة، بالحرم الابراهيمي لتوحيد الأذان في المحافظة، وقال 'إن لذلك 'معان كبيرة تساهم في حماية الحرم الابراهيمي من محاولات التهويد المستمرة'.

وفيما يتعلق بمكرمة الحج لأهالي ذوي شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، وعد الوزير بحصولهم على مكرمة الحج لهذا العام في حال الحصول على مكرمة حج أهالي الشهداء، وقال 'إنهم سيكونون على سلم اولويات وزارة الاوقاف'.

وكان المحافظ حميد والوزير الهباش قد افتتحا صباح اليوم مسجد الرامة في مدينة الخليل، والذي تم بناؤه على نفقة عدد من اصحاب الخير.