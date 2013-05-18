حماس: زيارة كيري للمنطقة تسعى لإفساد جهود المصالحة الفلسطينية

قالت حركة حماس إن الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة تسعى لإفساد جهود المصالحة الفلسطينية التي تحققت في القاهرة الأسبوع الماضي.

واتفقت حركتا فتح وحماس بالقاهرة الثلاثاء الماضي على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال ثلاثة أشهر.

وحذر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح اليوم السبت، من تأثيرات سلبية لهذه الزيارة، مضيفا أن سياسة الإدارة الأمريكية تهدف لإفشال الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وطي الانقسام القائم بين حركتي حماس وفتح.

وتابع برهوم: "زيارة كيري للمنطقة لن تحمل أي جديد، وهدفها الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات جديدة وأيضا إنقاذ الاحتلال الإسرائيلي من الأزمات السياسية التي يعانى منها".

وأوضح برهوم أن الإدارة الأمريكية تحاول إعادة "عقارب الساعة" للخلف في ملف المصالحة، وتعكير الأجواء الإيجابية التي شهدت ملفاتها .

ومن المقرر أن يزور جون كيري الخميس المقبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواصلة حواره مع قيادتي الجانبين حول سبل عودتهما إلى طاولة المفاوضات المباشرة وذلك ضمن جولة إقليمية.