« إسرائيل » تنتقد استبدال اسمها بفلسطين في خارطة تسلمتها الأونروا

انتقد سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة رون بروس أور بشدة موافقة مديرة الوكالة الدولية لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان (أنروا)، إزاء تسلمها خارطة حل فيها اسم فلسطين محل إسرائيل .

ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم السبت عن بروس أور قوله "إن مفهوم (الأنروا) فى لبنان حول الحقائق التاريخية والجغرافية منسوج من الخيال لا غير" على حد قوله.

وكان بروس أور قد قدم شكوى فى وقت سابق شديدة اللهجة إلى أمين عام الأمم المتحدة بأن كى مون ضد مديرة وكالة الأونروا فى لبنان آن ديسمور لأنها تلقت هدية، عبارة عن خارطة للشرق الأوسط، لا تشير إلى وجود "دولة إسرائيل"، ووضع بدلا منها فلسطين.