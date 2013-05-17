مساعٍ أمنية لحل أزمة إغلاق معبر رفح احتجاجًا على خطف 7 جنود مصريين

قال اللواء علي عزازي مساعد مدير أمن شمال سيناء، إن مسئولا أمنيا رفيع المستوي من مصلحة أمن الموانئ وصل إلى ميناء رفح البري للتفاوض مع الجنود الذين لا يزالون يغلقون معبر رفح البري بين مصر وغزة احتجاجا على خطف 7 جنود منهم 4 من العاملين في المعبر.



وقال عزازي إن المفاوضات لازالت جارية بين الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل ومشايخ الجهاديين والسلفيين وبمعاونة من مستشاري رئيس الجمهورية ومساعديه من أجل العثور علي الجنود السبعة المختطفين.



وتشن مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية مكبرة بمدخل مدينة العريش الغربي بحي المساعيد علي الطريق الدولي"العريش-القنطرة شرق" وذلك للقادمين من المحافظات الأخرى، وذلك لضبط الشارع في العريش.

وصرح مصدر سيادي بالعريش بان اعداد العالقين الفلسطينيين قد تزايد الي قرابة 500 عالق فلسطيني حتى مساء الجمعة بسبب اغلاق الشرطة المصرية لمعبر رفح البري صباح اليوم الجمعة وقد تزايدت اعداد العالقين الفلسطينيين من المرضي والطلاب والعائدين من العمرة .

وتوجه العالقين الفلسطينيين للاقامة بشاليهات وفنادق مدينة العريش واعداد العالقين مرشحة للزيادة اليوم السبت لتصل الى الف عالق فلسطيني وفي ضوء تلك الازمة عقد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اجتماعا طارئا، بحضور مدير امن شمال سيناء اللواء سميح بشادي وقيادات عسكرية واستخباراتية لوضع خطط لاحتواء ازمة العالقين الفلسطينيين اذا استمرت ازمة الجنود المختطفين .