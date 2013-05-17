17 إصابة في مواجهات مع الاحتلال في العروب شمال الخليل

أصيب 17 مواطنا بالأعيرة المعدنية والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر طبية، بأن 17 مواطنا أصيبوا بالأعيرة المعدنية وبحالات إغماء خلال المواجهات، وأن المصابين تم إسعافهم داخل المخيم من قبل طواقم الهلال الأحمر، فيما نقل أحد المصابين الى مستشفى الأهلي بالخليل.

وذكر مصدر طبي في مستشفى الاهلي أن الشاب لؤي عبد الإله البدوي (23 عاما) أدخل المستشفى إثر اصابته بعدة أعيرة معدنية في رأسه وصدره استقرت إحداها في فكه العلوي واصفة حالته بالمستقرة .