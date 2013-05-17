مصلحة السجون تحتجز عشرات الاسرى في عزل انفرادي متواصل في ايشل

أفادت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الجمعة، أن عشرات الأسرى يقبعون في العزل الانفرادي، في سجن ايشل في بئر السبع، بشكل متواصل وفي ظروف اعتقال منافية للقانون.



وقالت الصحيفة ان مندوب "الدفاع العام" الذين قاموا بزيارة فحص في السجن المذكورفي شهر كانون اول من العام الماضي، اكتشفوا تجاوزات خطيرة في هذا السياق.



الفريق الذي قام بالفحص وجد أن 59 اسيرا، كانو يعتقلون في ظروف عزل انفرادي مطلق وبشكل يتجاهل قوانين الرقابة، التي فرضها المشرع على حالات الاحتجاز في العزل الانفرادي.



وتبين أن 12 اسيرا من بينهم أمضوا في العزل الانفرادي مدة تتجاوز السنة، علما أن امضاء مثل هذه المدة يحتاج وفق القانون لمصادقة المحكمة المركزية، ما يعني أن مصلحة السجون احتجزتهم بشكل مخالف للقانون.