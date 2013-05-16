الاحتلال حرق 3000 زيتونة و250 دونم مزروعة بالقمح والشعير غرب إذنا بالخليل

بعد ان قامت قوات الاحتلال باشعال النيران في المناطق المعزولة خلف الجدار قبل نحو اسبوع والمزروعة باشجار الزيتون والقمح والتي ادت حينها الى احتراق الالاف من اشجار الزيتون ومئات الدونمات من الاراضي والذي ادى بدوره الى الحاق ضرر بالغ بالمزارعين، قامت بلدية اذنا بالتعاون مع مديرية زراعة الخليل بالعمل على حصر الاضرار من خلال التسجيل للمزارعين الذي يتجاوز عددهم 80 مزارعا.



وفي هذا السياق اكد رئيس البلدية هاشم الطميزي على ضرورة التسجيل وحصر الاضرار من قبل المزارعين والتعاون مع طواقم مديرية الزراعة، كما وابدى الطميزي استعداد البلدية لتسخير كافة الامكانيات المتاحة والتعاون مع وزارة الزراعة من اجل حصر هذه الاضرار وتعزيز صمود المواطنين، مؤكداً بأن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات الى ابعاد المواطنين عن ارضهم وحرمانهم من مصادر رزقهم.



بدوره نقل مدير زراعة الخليل م. بدر الحوامدة تحيات وزير الزراعة للمزارعين، مؤكدا على ضرورة التكاتف من اجل حصر الاضرار الناتجة عن عمليات حرق المزروعات في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، مشيراً الى أن طواقم وزارة الزراعة بالتعاون مع الارتباط المدني قامت بالنزول الى المنطقة غرب الجدار وعملت على حصر الأضرار حيث تبين حرق ما يزيد عن 3000 شجرة زيتون بالإضافة الى 250 دونم من الاراضي المزروعة بالقمح والشعير.