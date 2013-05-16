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ارتفاع سعر الكهرباء بـ« إسرائيل » بنسبة 6.3٪

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:40 - 16 مايو 2013
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أفادت القناة الإسرائيلية السابعة مساء أمس الأربعاء أن سعر تعرفة الكهرباء سترتفع إبتداء من الخميس بنسبة 6.3٪.

وأشارت المصادر إلى أن الإرتفاع هذا جاء بسبب أزمة الغاز المصري والتذبذب في الإتفاقية التي كانت موقعة بين "إسرائيل" ومصر خلال السنتين الماضيتين.

وكان يتوقع أن ترتفع أكثر من هذا بكثير، ولكن وبعد عدة مباحثات والأخذ بعين الاعتبار عدة اعتبارات، منها انخفاض سعر الوقود عالميًا وتحصيل ديون كثيرة مستحقة لشركة كهرباء "إسرائيل" وانبعاث الغاز الطبيعي من موقع "تمار"، جرى اعتماد النسبة المذكورة.

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