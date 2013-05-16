« الكرة الذهبية العربية » للمصري أبو تريكة

أحرز النجم المصري محمد أبو تريكة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عربي للعام 2012 بحسب استفتاء مجلة "الحدث الرياضي" اللبنانية، متفوقاً على النجم التونسي يوسف المساكني بفارق 52 صوتاً (218-166)، فيما لقي الأخير منافسة شديدة من المغربي يونس بلهندة الذي حلّ ثالثاً بفارق نقطتين فقط (166-164)، ليتسع الفارق في النقاط كثيراً بين صاحبي المركز الثاني والثالث وبين صاحبي المركزين الرابع والخامس السعودي تيسير الجاسم الذي نال 73 صوتاً، والإماراتي إسماعيل مطر (64 صوتاً).

وبات أبو تريكة ثاني لاعب يفوز بلقب أفضل لاعب عربي مرتين بعد الجزائري مجيد بوقرة الذي أحرزه مرتين متتاليتين (2009-2011)، بينما فصلت 6 سنوات فوز أبو تريكة باللقب للمرة الأولى وفوزه للمرة الثانية.

واستفاد الإماراتي عمر عبد الرحمن الملقب بـ"عموري" من تألقه في كأس الخليج الـ21 التي أجريت في البحرين في مستهل العام 2013، ومن تأخر العدد الأكبر من ردود المشاركين في الاستفتاء إلى ما بعد انتهاء البطولة الخليجية، ليحرز جائزة أفضل لاعب واعد على حساب المصري محمد صلاح (244-171).