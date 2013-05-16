غزة: مطالبات بتوفير مواصفات للسيارات التي تأتي عبر الأنفاق

عقد مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات بغزة اجتماعا ثنائيا مع وزير النقل والمواصلات د. أسامة العيسوي ووزير الإقتصاد الوطني د.علاء الدين الرفاتي ، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التى تهم قطاع مستوردي السيارات ، وعلى رأسها حالة ركود سوق السيارات ودخول السيارات عبر الأنفاق ، وحماية الوكالات وجمارك السيارات ذات المحرك ما فوق 2000 cc .

وقال إسماعيل النخالة رئيس مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات بغزة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن الوزيرين أبديا تفهما كبيرا للحالة السيئة التى وصل إليها مستوردو السيارات خاصة في ظل حالة الركود الموجودة .

وأفاد النخالة بأن وزير المواصلات أوعز بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة النقل والمواصلات والإقتصاد والمالية والجمعية لدراسة إيجاد حل مناسب لخروج السيارات من المعبر ودفع الجمارك عند البيع .

من جانب أخر طالب وائل الهليس عضو مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات بغزة وزير الإقتصاد بضرورة تسجيل الموزعين الحصريين في قطاع غزة والعمل على حمايتهم وعدم السماح بدخول نفس الانواع من الأنفاق.

من جانب أخر قال سميح كريم أمين الصندوق أنه يجب الوقوف إلى جانب المستوردين خاصة أنهم يقومون بتوفير سيارات ذات جودة ومواصفات عالية تتضمن أجهزة السلامة والأمان.

وقال كمال طومان أمين سر الجمعية مخاطبا وزير المواصلات بأنه يجب على الوزارة التأكيد على وجود المواصفات داخل السيارات التى تأتي عبر الأنفاق وذلك للحد من حوادث السير وللحد من الأعداد المدخلة في ظل رفض الحكومة إغلاق أنفاق السيارات.