قلق ينتاب الارجنتين بعد إصابة مسي

تتساءل الأرجنتين بعد الإصابة التي تعرض لها نجم برشلونة ليونيل ميسي بشأن مشاركته في المباراة التي يخوضها منتخب التانغو يوم السابع من يونيو المقبل أمام كولومبيا، في تصفيات مونديال البرازيل 2014 .



وعبر موقع صحيفة (كلارين) عن ذلك القلق بقوله: "هل يلحق ميسي بمباراة كولومبيا".



ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 24 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الإكوادوري، وخمس عن كولومبيا منافسته المقبلة.



ويعتبر الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب أليخاندرو سابيلا، أن انتصارا أمام المنتخب الكولومبي سيضع إحدى قدمي فريق التانغو في مونديال البرازيل 2014، لذا يتطلع إلى الدفع بأفضل لاعبيه.



فضلا عن ذلك، وبعد مواجهة الكولومبيين بأربعة أيام، يتوجه المنتخب الأرجنتيني إلى كيتو للقاء الإكوادور.



ومثلما هو الحال في برشلونة، يعد ميسي النجم الأبرز والهداف واللاعب الأهم في صفوف المنتخب الأرجنتيني.



ولم يتمكن المهاجم الفذ الأحد من إكمال المباراة التي فاز بها برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1، بعد أن عاودته على الأرجح إصابة تعرض لها في الساق اليمنى يوم الثاني من أبريل الماضي، عندما حل الفريق الكتالوني ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.



في ذلك الحين، عانى ميسي من آلام في عضلة الفخذ الأيمن، أجبرته على مغادرة الملعب، وبعد أكثر من 40 يوما، لم يتمكن الأرجنتيني من الشفاء تماما من إصابته، وأمس الأحد ترك الملعب قبل انتهاء المباراة التي أقيمت في مدريد.