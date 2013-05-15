عضو كنيست يطالب ببناء كنيس يهودي في باحات « المسجد الأقصى »

طالب عضو الكنيست "الإسرائيلي" مردخاي يوجيف، ببناء كنيس يهودي في الجزء الجنوبي من المسجد الاقصى المبارك.

وأوضحت مؤسسة الأقصى في بيان لها، أن حملة التصعيد الاحتلالي ضد المسجد الأقصى متواصلة، وكان آخرها نشر مقال لعضو الكنيست مردخاي يوجيف من حزب البيت اليهودي، الذي يقوده نفتالي بنط، حيث طالب فيه ببناء كنيس يهودي في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى.

ويذكر أن مستوطنين وزعوا خلال اقتحاماتهم الأخيرة للأقصى خريطة مفصلة للهيكل المزعوم، وتدارسوها خلال اقتحاماتهم.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك "تصعيداً نوعياً غير مسبوق في كمه ونوعه وتقارب أيامه".

ورأى أن تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي حول حرية اقتحام اليهود للأقصى تمثل دعوة وغطاء سياسيا للتحركات الشعبية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التهديد الإسرائيلي المستمر والدعوات باقتحام الأقصى وأداء صلواتهم التلمودية داخله من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي كموشيه فيجلين، ورئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريجيف، يؤكد أن الاقتحامات تأتي تحت غطاء سياسي لخلق واقع جديد.