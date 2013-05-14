بوتين ونتنياهو: استمرار النزاع في سورية ينذر بأخطر العواقب لسورية وللمنطقة كلها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اتفق مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو على استمرار الاتصالات الشخصية وعلى مستوى المخابرات من أجل حل الملف السوري بطريقة سياسية.

وقال بوتين عقب لقائه مع نتانياهو في منتجع سوتشي الروسي يوم 14 مايو/أيار:"تحدثنا كثيراً جدا عن ملفات أمنية إقليمية. ومما يثير قلقا أكبر لدينا هو الملف السوري".

وأضاف: "اتفقنا مع رئيس الوزراء على استمرار الاتصالات الشخصية وعلى مستوى المخابرات".

وأكد بوتين أن لديه مع نتانياهو وجهة نظر مشتركة بأن "استمرار النزاع المسلح في سورية ينذر بأخطر العواقب لسورية وللمنطقة كلها".

وشدد بوتين على أن "السبيل الوحيد لتفادي السيناريو السلبي هو وقف النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى الحل السياسي"، مؤكداً ضرورة الامتناع عن الخطوات التي قد تتسبب في استفحال الأزمة".

من جانبه أكد نتانياهو أنه وفلاديمير بوتين "ناقشا تفاصيل الأوضاع الإقليمية"، مشيراً إلى أن الطرفين "يحاولان معا إيجاد سبيل لتعزيز الاستقرار والأمن".