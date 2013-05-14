الهيئة الخيرية تفتتح مختبر الحاسوب في مدرسة الهدى(ب) بغزة

افتتح أمس الاثنين في مدرسة الهدى الخاصة (ب) مختبر الحاسوب التعليمي ، بتمويل ودعم من الأستاذ وسام الغرياني ، في دولة تونس الشقيقة وتنفيذ الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة.

بدورها توجهت مديرة المدرسة الأستاذة نهلة عبيد بعظيم شكرها وامتنانها إلى الأستاذ الغرياني على تبرعه الكريم لطلبة المدرسة في قطاع غزة، مثمنة جهود مكتب الهيئة الخيرية بغزة في دعم مسيرة التعليم، ورسم البسمة على شفاه الأطفال.

كما وأشاد الدكتور عمر شلح مدير مكتب غزة بالهيئة الخيرية بالعلاقات الأخوية التي تربط فلسطين وتونس الشقيقة، مثمنا الدعم الذي يقدمه فاعلي الخير في مختلف دول العالم نصرة لقضية الشعب الفلسطيني.

وأكد على استمرارية الهيئة في أداء رسالتها الإنسانية وتقديمها للدعم بكافة أشكاله لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن مختبر الحاسوب المقدم من الهيئة الخيرية يضم 17 جهاز حاسوب بتجهيزاتها الكاملة من أجل خدمة طلبة المدرسة.