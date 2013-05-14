الجهاد الإسلامي: المبادرة العربية تنسف الحقوق الفلسطينية

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من مخيمات منطقة صور، إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية، وسط تعالي هتافات تطالب بالعودة الى فلسطين.

وشاركت في المسيرة التي تأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للنكبة، مختلف الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وشخصيات حزبية ورجال دين، تجمعوا في ساحة الناقورة.

وألقى القيادي أبو سامر موسى كلمة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قال فيها: "نلتقي اليوم في الذكرى الخامسة والستين للنكبة لنوجه عدة رسائل الى كل من يعنيهم الأمر بأن فلسطين، كل فلسطين، هي وطننا ولن نتنازل عن ذرة تراب منها".

وتطرق الى المبادرة العربية بالقول: "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يمرر هذا المشروع الهزيل"، موضحاً أن "طرح مسألة تبادل الأراضي هي خدعة صهيونية يؤيدها "المجتمع الدولي" لاستئناف المفاوضات."

وأضاف: "أما بالنسبة الى الجهات الفلسطينية والعربية التي وافقت مبدئياً على "تبادل الأراضي" بين الكيان المحتل والسلطة الفلسطينية، فإن موقفها هذا ينسف الحقوق والثوابت الفلسطينية، من استعادة وتحرير كل فلسطين وعودة اللاجئين اليها."

وفي نهاية المسيرة، رفعت مذكرة إلى قيادة الطوارئ في الناقورة لتسليمها الى الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ حق عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه.