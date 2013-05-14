الجهاد الإسلامي تُخرج 35 حافظة لكتاب الله في مخيم نهر البارد

أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حفل تخريجها السنوي لحافظات كتاب الله، الذي أقامته دار القرآن الكريم للحفظ والتلاوة - مجمع بيت المقدس، في مخيم نهر البارد، تخريج خلاله 35 حافظة لكتاب الله العزيز.

وحضر الاحتفال، الحافظات وحشد من أهالي المخيم. وتضمن الحفل، الذي استهل بتلاوة عطرة من كتاب الله، فقرات متنوعة.

وألقت الأخت غادة عادل كلمة الحافظات، أثنت فيها على الحافظات لكتاب اللّه، وبيّنت أهمية حفظ القرآن في حياة المسلمين، ودوره في بناء المرأة وحفظ المجتمع، وكذلك الأجر والثواب في الآخرة، إكراماً من اللّه عزّ وجلّ.

ثم ألقيت قصيدة شعرية بعنوان "حروف النور "، تبعها أداء مشهد مسرحي بعنوان "الأمة النائمة".

وفي ختام الحفل، ألقى الشيخ سعيد أبو نعسة كلمة حركة الجهاد الإسلامي، عبّر فيها عن فخر الحركة بهذا الحفل السنوي، منوهاً بأن الشعب الفلسطيني قد تصدر المرتبة الأولى في العالم الإسلامي من حيث عدد الحافظين.

وتوجه فضيلته الى الحافظات بقوله: "حركة الجهاد الاسلامي تفخر بكنّ جميعاً وتبارك لكنّ هذا الإنجاز الرائع، وهي لم تنطلق إلا بهدي من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهي حين أسست هذه الدار المعطاءة، كانت تسعى، وما تزال، إلى بناء حالة نهوض، في مخيماتنا، ملتزمة بقيم ومبادىء الدين الحنيف، وتحافظ على قضية فلسطين من خلال وعي أهمية فلسطين في كتاب الله".

وتابع، أن "هذا النهج هو الذي يحفظ الأمة من الانحراف ويعيد توجيه جهودها وطاقاتها باتجاه العدو الصهيوني، الذي يحتل أرضنا ويدنّس مقدساتنا، ويعيد توجيه البوصلة باتجاه بيت المقدس لإنقاذها وتحريرها، حتى تحقيق وعد الله عز وجل بدخول المسجد الأقصى وإزالة الكيان الغاصب."

















