عشية ذكرى النكبة..حركتا فتح وحماس تبحثان اليوم عن مخرج لنكبة الانقسام

يستعد الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات لإحياء الذكرى ال65 للنكبة , وسط حديث عن لقاء يجمع حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام في القاهرة اليوم الثلاثاء , حيث وصف اللقاء بالمهم والحاسم للبت في قضية الحكومة والانتخابات .

أكد الدكتور عبد الله أبو سمهدانة عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة , أن الاجتماع المقرر عقده في القاهرة اليوم الثلاثاء بين حركتي فتح وحماس جاء تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس ببدء مشاروات تشكيل حكومة التوافق .

وقال أبو سمهدانه ل"فلسطين اليوم" ان الاجتماع سيبحث مع حركة حماس الأسماء المرشحة من قبل الطرفين لتولي مناصب حكومة التوافق , مشيراً الى ان حركته تحمل في جعبتها قائمة أسماء لطرحها في الاجتماع المقرر دون ان يبدي أي تفاصيل عنها , نافياً ان يكون أي اسم مقترح من حركة فتح او حماس , والاتفاق على أسماء مستقلين.

وأشار الى ان الاجتماع سيصدر عنه مرسومان بتشكيل الحكومة وبدء الانتخابات , متأملاً نجاح المباحثات التي ستجري في القاهرة .

وأعلن عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول ملف الحوار في الحركة موسي أبو مرزوق عن أن الاجتماع سيعقد لاستئناف الحوار لإنهاء الانقسام، موضحا أن الوفدين سيقدمان كل ما هو مطلوب لإنجاح المصالحة والانتهاء من هذا الانقسام السيئ.

واعتبر عدد من الفلسطينيين عشية ذكرى النكبة ان استمرار الانقسام في ظل الانتهاكات الصهيونية يعد بمثابة نكبة كبيرة لم تنته بعد , وقد يكون تأثيرها اشد وطأة من نكبة التهجير من الارض عام 1984 , داعين طرفي الانقسام لتقديم كل ما يمكن لإنهائه .