حكومة الاحتلال تصادق على تقليصات الميزانية

صادق مجلس الوزراء "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية "إسرائيل" ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الحالي والقادم.

وأيد مشروع الميزانية 20 وزيراً بينما عارضه الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة.

وستقلص ميزانيات معظم الوزارات باستثناء وزارة الحرب والرفاه الاجتماعي بنسبة 2% العام الحالي وبنسبة 3% العام القادم.

وستقلص ميزانية وزارة الحرب بمبلغ 3 مليارات شيكل,

وتقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية بينما تقرر زيادة ضريبة الشركات بنسبة 1.5%.

وسترفع ضريبة الدخل بنسبة 1.5% كما ترفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%.

وقررت الحكومة أن يستوجب أي مشروع قانون خاص تبلغ كلفة تطبيقه اكثر من 50 مليون شيكل يستوجب مصادقة 61 عضو كنيست عليه .

وفي غضون ذلك قرر وزير المالية يئير لابيد ووزير التربية والتعليم شاي بيرون الغاء التقليص الذي كان مقرراً في اعتمادات شبكة التعليم المستقلة التابعة لحزب شاس وذلك في اعقاب اجتماع مع رئيس الحزب اريه درعي.

وتقرر إعادة النظر في هذه المسألة في العام القادم .

ورحب النائب درعي بهذا القرار قائلاً انه يبشر ببدء حوار بين الجانبين.