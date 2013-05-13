القيادة العامة: بيان التنفيذية « تنازل مجاني » للاحتلال

رفضت الجبهة الشعبية القيادة العامة ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير حول تبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني واعتبرت ذلك تنازل مجاني جديد تقدمه منظمة التحرير لإسرائيل يمس بشكل جوهري بالحقوق الوطنية الفلسطينية وخصوصا حق العودة للاجئين وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن خطورة ما جاء في البيان تأتي بعد التصريحات التي أطلقها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورئيس الوفد الوزاري العربي والتي أعلن فيها قبول العرب بمبدأ تبادل الأراضي مع "إسرائيل" في إطار تسوية فلسطينية صهيونية لأراضي العام 1976 والتي لاقت استنكارا فلسطينياً واسعا باعتبارها تصفية علنية للقضية الوطنية الفلسطينية.

وأضافت القيادة العامة في بيانها أن خطورة بيان التنفيذية يأتي أيضا بعد الاجماع الاممي الذي تحقق بمنح فلسطين صفة دولة مراقب علي الأراضي المحتلة عام 1967مما يعني أن مبدأ تبادل الأراضي يقوض هذا الموقف الاممي ويشجع دول العالم علي سحب تأييدهم لهذا القرار بسبب هذه التنازلات المجانية المرفوضة.

ودعت الجبهة في كافة الفصائل الوطنية والاسلامية إلي رفض هذا البيان مطالبة الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة إلي توضيح موقفها من هذا البيان الذي صدر باسمها .

وختمت الجبهة بيانها بدعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الي التنبه الي المخاطر الكبري التي تلحقها مثل هكذا مواقف بالقضية الوطنية الفلسطينية ومغادرة مربع استسهال اطلاق المواقف السياسية التي يكون لها اضرار استراتيجية في الكثير من الاحيان .