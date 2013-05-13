هنية: غزة المحاصرة لا تنشغل بحصارها عن أبنائها النازحين بمخيمات اللاجئين

أكد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أن فصول النكبة ستبقى متتالية ما لم تتحقق العودة لأرضنا، وأن غزةَ المحاصرة لا تنشغل بحصارها عن أبنائها النازحين في مخيمات اللجوء.

وقال هنية خلال مشاركته بـ"مؤتمر من أجل العودة"، إحياءً لفعاليات ذكرى النكبة الـ 65 ، أن الفلسطينيين باتوا في حالة صعود في كل مكان، فيما أن المشروع الصهيوني يعيش حالة هبوط وتراجع استراتيجي، وتراجع في التأثير الصهيوني.

ودعا هنية، إلى تحقيق المصالحات الفلسطينية الكبرى والتي تمثلت في إنهاء الانقسام والمضي في المصالحة على أساس ما تم التوقيع عليه في القاهرة، فضلاً عن تحقيق مصالحة مع الخيارات الاستراتيجية والثوابت الفلسطينية، مشدداً رفضه لأي موقف عربي يعطي أي تنازل عن فلسطين.

ودعا، لتحقيق المصالحة مع المحيط العربي الإسلامي، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الفلسطينيين أينما كانوا موضوعهم القضية الفلسطينية، وإذا تحركت تضيع بوصلتها.



