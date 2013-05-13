التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في منزل عائلة مشتهى

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان آل مشتهى، وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة ضم الوفد الشيخ شعبان أبو غنيمة والشيخ أبو وائل عابد وعدد من قيادات وكوادر التواصل، حيث كان في استقبالهم مختار العائلة وعدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب المختار أبو غازي كبير عائلة فورة بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

من جهته أكد الشيخ شعبان أبو غنيمة، على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة وابرق بتحيات قيادة الحركة في الداخل والخارج الأمين العام الدكتور رمضان شلح ومسئول الساحة الدكتور محمد الهندي.

فيما تحدث الشيخ باسل مشتهى عن دور رجال الإصلاح في رأب الصدع وإصلاح ذات البين لما لذلك من اجر وثواب من الله عز وجل وثمن دور الجهاد الإسلامي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

بدوره الشيخ أبو هاشم السعودي تحدث عن دور لجنة التواصل والإصلاح الكبير والمهم في الساحة الفلسطينية وثمن دور وجهاء عائلة مشتهى في الصلح بين الناس وذكر مناقب المختار المرحوم الحاج كامل مشتهى انه من أهم رجالات الإصلاح في قطاع غزة, وأكد أبو هاشم على أن الزيارات ستستمر حتى تشمل كل عائلات شعبنا الفلسطيني داخل القطاع وهذا يتم بتوجيهات مسئول الملف الشيخ أبو وسيم الوادية.