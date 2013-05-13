تراجع فى الزيارات..20 شخصاً وطفلاً واحداً من غزة يزورون أسرى سجن ايشل

أكدت المسئولة الإعلامية في الصليب الأحمر نادية دبسي صباح اليوم الاثنين , أن زيارة أهل أسرى قطاع غزة ستكون اليوم لسجن ايشل ، حيث غادر فجر اليوم للزيارة 20 شخصاً وطفل واحد.

وأضافت دبسى أن الزيارات مرتبطة بعاملين هما توزيع أسرى غزة فى السجون والنظام التى تحدده اسرائيل للزيارات .

من ناحيته اعتبر الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن برنامج الزيارات يشهد تراجعاً ملموساً حيث أن الزيارة السابقة شملت 7 أطفال فى حين أن زيارة اليوم تشمل طفل واحد فقط مع عدد أقل من الأهالى .

وطالب حمدونة باعادة برنامج الزيارات بانتظام كما كانت عليه ما قبل حزيران 2007 وشمل كل ذوى الأسير من الدرجات الثلاث وعدم اقتصارها على جزء من الدرجة الأولى .