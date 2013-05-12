واعد تدعو لإسناد ونصرة الأسرى الأردنيين

دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين لدعم وإسناد حقيقي للأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام منذ أسبوعين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب رئيس جمعية واعد المحرر توفيق أبونعيم خلال تصريح صحفي له نقابة المحامين الأردنيين برفع دعوى قضائية بحق الاحتلال لإلزامه بحقوق الأسرى الأردنيين التي ضاعت بسبب غياب المتابعة القانونية حسب وصفه.

وقال أبو نعيم بأنه لا يعقل أن ننتظر أن يصل أسرى الأردن في إضرابهم إلى أرقام قياسية ومئات الأيام حتى يتم التدخل لتفعيل قضيتهم وإنقاذ حياتهم، مطالبا الملك الأردني بحماية كرامة وحق الأسرى في الإفراج عنهم حيث أن الاتفاقات الموقعة ما بين الأردن والاحتلال الصهيوني تضمن لهم ذلك، معتبرا أن كرامة الأسرى الأردنيين - الذين يمنعون منذ زيارة ذويهم- من كرامة الأردن التي لها الوزن والثقل السياسي الكافي للضغط على الكيان الصهيوني لاسترداد حق الأسرى الكامل بالعيش في حياة كريمة.