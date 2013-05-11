مركز: الاحتلال يواصل اعتقال 13 نائباً فلسطينيًا ووزيرين سابقين

ذكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال ثلاثة عشر نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى جانب وزيرين سابقين.

وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في بيان السبت (11|5)، أن الاحتلال يعتقل الثلاثة عشر نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي إلى جانب الوزيرين وصفي قبها وخالد أبو عرفة، مشددًا على أن "استمرار اعتقال النواب والوزراء فيه "مخالفة واضحة لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

وقال المركز "إن سلطات الاحتلال تعتقل النوب والوزراء ثم تفرج عنهم لتعيد اعتقالهم بعد فترة قصيرة، مشيراً إلى أن غالبيتهم "من كبار السن، ويعانون ظروفاً صحية صعبة وسط إهمال طبي من قبل إدارة السجون"، وفق قوله.

وبيّن الخفش أنه بعد الإفراج عن النائب جمال الطيرواي، من نابلس، وتخفيض الحكم له من 30 عاماً إلى ستة أعوام أصبح عدد النواب المعتقلين ثلاثة عشر نائباً، أحد عشر منهم من كتلة "التغيير والإصلاح"، المحسوبة على حركة "حماس"، ونائب من كتلة "فتح" البرلمانية ونائب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضاف: "يجب حشد الجهود قانونياً من أجل إنهاء معاناة هؤلاء النواب والوزراء الذي يمنعهم الاحتلال من خلال الاعتقال مزاولة عملهم، حيث أنهم منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني في انتخابات شهد العالم برمته لنزاهتها".

وذكر مركز "أحرار" أن النواب المعتقلين هم: ياسر منصور، النائب المقدسي أحمد عطون، النائب القدسي محمد طوطح، مروان البرغوثي، محمد النتشة، أحمد سعدات، وأمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، فتحي قرعاوي، عماد نوفل، باسم الزعارير، حاتم قفيشة، محمد الطل، حسن يوسف، إضافة للوزيرين وزير الأسرى السابق وصفي قبها، ووزير القدس خالد أبو عرفة.