مليونا دولار تحل الأزمة المالية للنادي الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة حسن حمدي، في حل جزء من الأزمة المالية التي يعانيها النادي منذ عدة أشهر، عن طريق المباريات الودية بالإضافة إلى مستحقات عقد الرعاية، وحصوله على مستحقاته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه النادي خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيصل إلى قرابة مليوني دولار.

وكان النادي الأهلي قد عاني خلال الشهور الماضية، وتحديدا عقب إيقاف النشاط الكروي بسبب ما يعرف بـ"مذبحة بورسعيد،" في الثاني من فبراير/شباط 2012، وتراكمت الديون عليه لصالح الموظفين ولاعبي الأنشطة الرياضية.

وقال مصدر داخل إدارة النادي الأهلي لـCNN بالعربية: "النادي وافق على لعب مباراة مع فريق المريخ السوداني بالسودان في 31 مايو/أيار الجاري، مقابل الحصول على 200 ألف دولار، كما سيلعب الفريق الأحمر مع فريق أهلي طرابلس الليبي في 15 يونيو/حزيران المقبل، مقابل 250 ألف دولار."

أضاف المصدر: "الأهلي سيلعب مباراة ودية أخرى في الكويت في يوليو/تموز، مقابل حصوله على 300 ألف دولار،" وتابع المصدر قائلا: "النادي سيحصل على 400 ألف دولار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بعد تأهله لدوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أن النادي ينتظر الحصول على ما يقرب من 6 مليون جنيه (870 ألف دولار) نظير جزء من عقد الرعاية المبرم مع وكالة الأهرام للإعلان، في بداية يونيو/جزيران المقبل.

المصدر: السي ان ان