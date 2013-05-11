اتلاف كميات كبيرة من المواد التموينة الفاسدة في بيت لحم

أتلف قسم الصحة البيئية في مديرية الصحة بالتعاون شرطة بيت لحم، اليوم السبت، كمية من المواد التموينية المنتهية الصلاحية والأطعمة الفاسدة في بيت لحم.

وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة "إن قوة من الشرطة فتشت أحد المحلات التجارية في بيت لحم برفقة وحدة من قسم الصحة البيئية بمديرية الصحة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدجاج المثلج، ومعلبات تحوي سلطات وخضراوات ومخللات وحمص وشارورما فاسدة، إضافة لكمية من الألبان المنتهية الصلاحية".

وأضاف البيان أن الشرطة أتلفت هذه المواد بحضور لجنة إشراف مكونة من النيابة العامة، وطاقم من الصحية البيئية بمديرية الصحة في بيت لحم، مشيراً إلى أنه تم تحويل القضية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.