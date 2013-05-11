زلزال عنيف بقوة 6،2 درجات يضرب جنوب ايران

هز زلزال عنيف بقوة 6,2 درجات جنوب إيران، بحسب ما أعلن المركز الجيوفيزيائي الأميركي، موقعاً إصابات وأضرارا في 5 قرى وفق وسائل إعلام محلية.

ووقع الزلزال في الساعة 2,08 بتوقيت غرينتش، وحدد مركزه على مسافة 85 كلم جنوب شرق مدينة ميناب في محافظة هرمزكان جنوباً، على عمق 36,44 كلم بحسب بيان صادر عن المركز الجيوفيزيائي.

وأفاد رئيس وحدات الإسعاف في الهلال الأحمر الإيراني محمود مظفر لوكالة "فارس" للأنباء عن "إصابة 11 شخصاً على الأقل بجروح في 5 قرى ضربها الزلزال بشكل بالغ".

وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى "تدمير عدة منازل"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر".

وبعيد وقوع الزلزال، سجل مركز الزلازل الإيراني عدداً من الهزات الارتدادية تراوحت قوتها بين 4,6 و5,3 درجات، فيما حدد مرصد هونغ كونغ قوة الزلزال ب6,1 درجات.