طريقتان لكشف العطور الأصلية من المزيفة

يواجه مشترو العطور مشكلة معرفة إذا كان العطر المقبل على شرائه من النوع الأصلي أم مقلد، ولا أحد ينكر أن هناك من يقع في الفخ بالفعل ويشتري أنواعاً رديئة ظناً منه أنها الأفضل. فكيف تستطيع معرفة العطر الأصلي وتفرق بين أنواعه؟

في البداية، هناك عدة أنواع من العطور، المركز وهو المعروف بالـ"برفيوم" (Perfume)،والخفيف ويسمى "إيو دي بيرفيوم"(Eau de perfume)، والنوع الثالث هو أقل جودة من النوع الثاني ويسمى "إيو دي تواليت"Eau de toilette، أما الرابع فهو أقلهم جودة وهو "إيو دي كولوجن"(Eau de cologne).

بالنسبة لمعضلة معرفة إذا كان العطر مقلد أم لا فهناك بعض الحلول التي لم تخيب ظن أحد من قبل ومنعت وقوعهم في فخ شراء عطور مقلدة.

الحل الأول يتمثل في محاولة شم العطر أو تجربته داخل المتجر وذلك لاختبار مدى تركيزه ومعرفة كم من الوقت تدوم رائحته، إذا كان مركزاً فيجب أن لا تكون رائحته خفيفة ويجب أن تستمر لوقت طويل.

الحل الثاني هو مراجعة الرقم التسلسلي في علبة العطر، فالنوع غير المقلد يكون فيه الرقم التسلسلي الطويل مطبوع في العلبة نفسها وليس مجرد ملصق يمكن نزعه.