الطقس: استمرار انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار خفيفة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت غائما جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محليه خفيفة ومتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض أخرعلى درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محليه خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط أمطار محليه خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطه السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محليه خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطه السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 25-16/ 23-14/ 25-14

بيت لحم 25-16/ 23-14/ 25-14

رام الله 24-16 /22-14 /24-13

طولكرم 26-18 /25-17/ 26-16

نابلس 26-18 /24-16 /26-15

قلقيلية 26-18 /25-17/ 26-16

جنين 28-19/ 26-17 /28-17

سلفيت 25-16/ 23-14/ 25-14

طوباس 28-19 /26-17/ 28-17

روابي 26-18 /24-16/ 26-15

الخليل 24-16/ 22-14 /24-13

غزه 23-20 /22-20/ 23-19

أريحا 31-22/ 29-20 /31-19

خانيونس 23-20 /22-20 /23-19

الاغوار الشمالية 29-20/ 27-18 /29-17

رفح 24-19/ 23-19 /24-18