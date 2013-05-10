اشتون تعرب عن « قلقها » حيال الوضع في القدس وتؤكد عدم شرعية الاستيطان

اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، اليوم الجمعة، عن قلقها بعد الاحداث الاخيرة في باحة المسجد الاقصى واعلان مزيد من اعمال البناء في مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية.

وافاد مكتب اشتون في بيان نشر في بروكسل ان "الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي قلقة حيال الاحداث التي جرت الاسبوع الفائت في القدس والضفة الغربية".

واضافت اشتون في البيان ان هذه الاحداث "ضاعفت التوتر على الارض وتهدد بتقويض الجهود الجارية لاستئناف عملية السلام". كما دعت جميع الاطراف الى التزام "اقصى حدود ضبط النفس" لتجنب تفجير التوتر.

كما اعربت عن "الانزعاج" من الصدامات التي جرت الثلاثاء في باحة المسجد الاقصى في القدس واعتقال مفتي القدس والاراضي الفلسطينية محمد حسين لفترة وجيزة.

وقالت اشتون "ينبغي ضمان الاحترام الكامل لامكان الدخول الى الاماكن المقدسة في القدس لممارسة الشعائر السلمية لجميع الاديان".

كما اعربت عن "القلق الشديد" حيال موافقة السلطات الاسرائيلية الخميس على بناء 296 وحدة سكنية اضافية في مستوطنة "بيت ايل" بالضفة الغربية.

وذكرت اشتون ان "الاتحاد الاوروبي اعلن مرارا ان المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي وتشكل عائقا امام السلام".