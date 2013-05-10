« الميزان »: الاحتلال يصعد من انتهاكاته بحق الصيادين الفلسطينيين

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخراً من انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المركز في بيان له وصل مراسلنا نسخة عنه، أن "الانتهاكات تنوعت بين إطلاق نار وتخريب المعدات واعتقال الصيادين ومطاردتهم إلى محاولة إغراق قوارب الصيد من خلال الدوران بأقصى سرعة من قبل الزوارق الحربية ذات المحركات القوية بهدف إغراق القوارب الفلسطينية الأمر الذي يترافق مع ضخ المياه بقوة إلى داخل تلك المراكب".

واشار المركز خلال الأسبوع الأول من شهر ايار الحالي 2013، إلى أن قوات الاحتلال عملت على إغراق قوارب الصيد الفلسطينية 6 مرات، وإتلاف 9 مولدات كهربائية، و41 كشاف إنارة تستخدم أثناء الليل بهدف تجميع الأسماك حول المراكب، 13 حالة إطلاق نار تجاه الصيادين ومراكب الصيد.

وأوضح المركز أن "الانتهاكات تصاعدت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 21/11/2012، والذي أعلن خلاله عن توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أميال الأمر الذي يخفف قليلاً من الحصار البحري، إلا أن قوات الاحتلال تراجعت عن هذا الاتفاق، لتبقي حصارها المشدد وتحصر الصيد بثلاثة أميال مرة أخرى نهاية شهر اذار 2013، وترفع من وتيرة استهداف الصيادين وممتلكاتهم".

وجدد مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، مشيراً إلى أن "قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".