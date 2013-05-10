انتشال إمرأة بنغلاديشية حية بعد 17 يوما تحت الأنقاض

عثرت فرق الإنقاذ في بنغلاديش على امرأة على قيد الحياة بعدما ظلت 17 يوما تحت أنقاض بناية رانا بلازا التي انهارت في ضواحي العاصمة دكا.



وقال رئيس فريق إطفاء الحرائق في وقت سابق إن المرأة التي تسمى ريشما عثر عليها في أنقاض الطابق الثاني من المبنى المتكون من ثمانية طوابق.



وأضاف قائلا إن المرأة لم تتعرض لإصابات بالغة وتحدثت مع رجال الإنقاذ بشكل عادي.



وقال مراسلون إن عندما كان الجنود يزيلون الأنقاض من طابق معين، سمعوا صوتا ثم بدأوا في تحديد مكان صاحب الصوت.



ثم أرسلوا معدات كشف ولم يلبثوا أن شاهدوا امرأة تلوح بيديها وهي تصيح "أنا لا أزال هنا"، قائلة إن اسمها ريشما.



وقال رجال إنقاذ إن المرأة ظلت على قيد الحياة ربما لوجود كميات كبيرة من الأكسجين والماء اللذين ضخا بين الأنقاض خلال المراحل الأولى من عمليات الإنقاذ.



وجاء إنقاذ المرأة بعدما أعلن الجيش البنغلاديشي أن أكثر من ألف شخص قتلوا في انهيار البناية التي كانت تحوي مصانع ملابس.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في ظل استخدام فرق الإنقاذ ورجال المطافئ رافعات ثقيلة لانتشال حطام المبنى المنهار.