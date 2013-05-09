الأحد المقبل.. 'الجامعة العربية' تبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

قال سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بركات الفرا إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأحد المقبل بمقر الجامعة، بناء على طلب من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وندد الفرا، في تصريحات لـ 'وفا'، اليوم الخميس، باستباحة المستوطنين للبلدة القديمة بالقدس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إنه سيتم خلال الاجتماع استعراض الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس، ومناقشة التحركات العربية المطلوبة في مواجهة هذه الاعتداءات، ووضع الأمة العربية أمام مسؤولياتها ومطالبتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد الإسرائيلي السافر بحق مقدساتنا.

ولفت إلى الاستجابة السريعة للطلب الفلسطيني بعقد الاجتماع، منوها إلى حرص الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ومندوبي الدول العربية بالجامعة على الإسراع بعقد هذا الاجتماع للخروج بنتائج إيجابية وتحركات عربية وإسلامية، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها على القدس والأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة 'أن تعي إسرائيل أن القدس ليست خطا أحمر فحسب وإنما مسألة حياة أو موت'.