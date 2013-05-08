سعير: عشرات المسلحين يهاجمون مركز الشرطة عقب مقتل سيدة

اقدم عشرات المسلحين مساء اليوم على مهاجمة مركز الشرطة الفلسطينية الرئيسي في بلدة سعير شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة على اثر مقتل سيدة فلسطينية قتلت برصاص الشرطة.



وحتى الان لم يصدر أي تعقيب رسمي من الشرطة عن تفاصيل الحادث الذي اودى بحياة السيدة.



وكانت الانباء الاولية وغير الرسمية تحدثت عن مقتل سيدة كانت في مركبة زوجها المطلوب لجهاز الشرطة، أثناء مطاردته في البلدة.



وفي غضون ذلك عززت السلطة من تواجد عناصر أجهزتها في البلدة لاحتواء الغضب الذي يسود في اوساط المواطنين في هذه الاثناء.