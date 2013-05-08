مستوطنون يحتشدون على مدخل قرية النبي صالح ويعتدون على السيارات

يحتشد في هذه الأثناء العشرات من مستوطني "مستوطنة حلاميش" المقامة على أراضي المواطنين من قريتي النبي صالح ودير نظام على مدخل قرية النبي صالح وذلك بحماية وتواجد مكثف من قبل جيش وشرطة الاحتلال التي انتشرت في المكان.

وقالت مصادر محلية في القرية أن المستوطنين باشرت بالاعتداء على سيارات المواطنين الفلسطينيين المارة من المكان وقطع الطريق الرئيسي الرابط بين عدد كبير من القرى في شمال غربي رام الله .

وأكد المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية في النبي صالح على أن المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال ينفذون عدواناً جديداً وعربدة في المنطقة في محاولة لإرهاب المواطنين الفلسطينيين وتحديداً نشطاء المقاومة الشعبية في النبي صالح.

ودعا المكتب الإعلامي كافة المواطنين إلى الوحدة والالتفاف الحقيقي حول المقاومة الشعبية للدفاع عن حقوق شعبنا المسلوبة والتي يتم الاعتداء عليها بشكل يومي.