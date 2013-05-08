اليوم: الإفراج عن القياديين من حركة الجهاد الأسيرين قعدان وعز الدين

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال " الإسرائيلي" اليوم الأربعاء , عن الأسيرين القياديين من حركة الجهاد طارق قعدان "41" عاماً وجعفر عز الدين"47" عاماً، واللذين حصلا علي قرار الإفراج بعد إضراب طويل عن الطعام في سجون الاحتلال.

ودعا مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش الجماهير و الفصائل الفلسطينية ووسائل الإعلام للمشاركة في استقبال الأسيرين الذين خاضا إضرابا استمر لأكثر من 90 يوما، عبر حاجز سالم العسكري قرب جنين شمال الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأسيرين كانا قد شرعا في الإضراب عن الطعام بتاريخ 27/11/2012 وتصديا لمحاولات كثيرة لفك الإضراب من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف الخفش أنه تم وضع الأسيرين خلال الفترة الأولى من الإضراب في مستشفي سجن الرملة بعد تدهور وضعهما الصحي، وانخفاض وزنهما بشكل كبير، لينقلا فيما بعد إلى سجن مجدو، الذي سيتم الإفراج عنهم منه يوم غد الأربعاء.