يديعوت: يديعوت مناورات أمريكا بالخليج بمشاركة 40 دولة رسالة تهديد لإيران

وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المناورات البحرية التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت فى مياه الخليج، بأنها الأكبر التى يشهدها الخليج العربى.



وقالت الصحيفة العبرية، إن تلك المناورة الضخمة تعد رسالة تهديد مباشرة إلى إيران، مشيرة إلى أن تلك المناورة يشارك فيها أكثر من 40 دولة من حلفاء الولايات المتحدة، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط.



وأوضحت يديعوت أن المناورات تتضمن تدريبات تتعلق باكتشاف الألغام وإزالتها إضافة إلى تدريبات على حراسة السفن، مضيفة أنها تهدف إلى حماية تدفق شريان النفط من الخليج، وتوجيه رسالة إلى إيران بشأن تهديداتها المستمرة بعرقلة حركة الملاحة فى الممر المائى.



وتشمل المناورات، وفقاً لمصادر عسكرية أمريكية، ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بأحدث الاختراعات لرصد واكتشاف الألغام، أما المرحلة الثانية فتشمل تدريبات على كيفية إزالة الألغام.



وتحرص الولايات المتحدة باستمرار على تواجد كاسحات ألغام فى مياه الخليج، وحركت فى النصف الثانى من العام الماضى 4 كاسحات ألغام للخليج، فى مهمة استمرت قرابة ثمانية أشهر.



وتتضمن المرحلة الثالثة من المناورات تدريبات على حراسة السفن، ويبدو أنها تتعلق بحماية ناقلات النفط فى الممر المائى الذى يمتد من شط العرب شمالاً إلى خليج عمان جنوباً بطول 965 كيلومتراً، وتمر عبره العشرات من ناقلات النفط، حاملة نحو 40% من صادرات النفط العالمية.



ولفتت يديعوت إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ فى المنطقة بحاملات طائرات وسفن حربية تتبع الأسطول الخامس الأمريكى، من أجل ضمان استمرار التدفق الأمن لحركة الملاحة.



الجدير بالذكر، أنه فى ضوء الأزمة حول برنامج إيران النووى، هددت طهران مراراً بإغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية فى المنطقة حال تعرضت لهجوم.