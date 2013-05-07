محطة كهرباء غزة ستتوقف لعدم دفع المستحقات المالية الازمة لاعمال الصيانة

أعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بأنها قد تتوقف عن العمل في المرحلة المقبلة لعدم دفع وزارة المالية برام الله المستحقات المالية لشركة سيمنز المسؤوله عن اعمال الصيانه اللازمة لتشغيل المحطة ، ولكي تتمكن المحطة من مضاعفة قدرتها الانتاجيه خلال فترة الصيف وتشغيل جميع مولداتها.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل في تصريح صحفي مجددا من توقف المحطة بسبب عدم تسديد وزارة الماليه مبلغ 9 ملايين دولار لشركة سيمنز لإتمام أعمال وتجهيزات الصيانه الدورية للمحطة التي تحتاج الى ذلك لا سيما اننا مقبلون على فصل الصيف الذي تزداد فيه الاحمال على المحطة.

وحمل المهندس وليد سعد صايل المسؤوليه لسلطة الطاقه برام الله حيث ان للمحطه مستحقات ماليه بقيمه 44 مليون دولار ، مشيرا الى ان شركة كهرباء فلسطين ارسلت رسائل بالخصوص لكافة الجهات المعنيه للقيام بواجبهم وما هو مطلوب ازاء استمرار تشغيل المحطة لتفادي هذه الازمه المرشحه للتفاقم .

وأضاف صايل : ما زالت وزارة الماليه برام الله لا تلتزم بدفع المستحقات المالية الدورية ولا تلك الشهرية التي تخصم من رواتب الموظفين لتسديد دفعات شركة التوليد لتتمكن من أعمال الصيانة، مما عطل برنامج الصيانة المتفق عليه والذي سيؤدي إلى توقف باقي المولدات في المحطة عن العمل.

كما حمل المهندس وليد سعد صايل المسؤولية لسلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة بالتقصير في التنسيق لتنظيم عمليات دفع المستحقات الشهرية، وتوفير الوقود اللازم حتى تتمكن محطة الكهرباء من القيام بمسؤولياتها.

وحث المهندس وليد سعد صايل الأطراف المسئولة في الضفة وغزة على التعاون والعمل على حل هذه الأزمة وإنقاذ الوضع بما يكفل تجنيب المحطة الاضطرار إلى وقف تشغيلها، ولإنقاذ هذا الوضع الذي ينذر حال عدم معالجته بتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق هذا الصيف مما سيزيد معاناة المواطنين ، ومحذرا بأن الشركة ستقدم في نهاية المطاف على تحديد الجهات المقصرة والمسؤولة عن القيام بما هو مطلوب لاستمرار عمل المحطة.